Минюст ФРГ назвал условия передачи России данных по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос передачи личных данных Алексея Навального может быть рассмотрен только после открытия в России официального расследование преступления. Такое заявление сделал представитель Минюста Германии.

«Федеральное ведомство по делам юстиции указало, что передача личных данных господина Навального может быть рассмотрена только тогда, когда в РФ будет открыто официальное расследование этого преступления», - заявил представитель ведомства, отметив, что это следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании предоставления правовой помощи в Германии.

Напомним, накануне Генпрокуратура России получила из ФРГ ответ по запросам в отношении Навального. Однако, как сообщил kp.ru сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, ни на один из поставленных ранее Москвой вопросов Берлин так не дал ответа, отметив, что такое затягивание лишает возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего. Вместе с этим Германия повторно требует предоставить информацию о химическом отравляющем веществе «Новичок».

Как писал сайт kp.ru, Москва направила Берлину четыре запроса о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД по факту госпитализации из самолета рейса «Томск-Москва» Алексея Навального.

Политик был экстренно госпитализирован 20 августа из аэропорта Омска, после того как ему стало плохо на борту самолета во время полета. Омские врачи после ряда анализов предположили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ. Через несколько дней блогера направили в берлинскую клинику «Шарите». Позднее Германия заявила, что Навальный якобы был отравлен «Новичком» и запросила у России данные по боевому веществу. В ответ Москва попросила предоставить результаты анализов пациента, однако ответ получен не был.