Причина смерти Михаила Жванецкого: сатирик умер из-за болезни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 6 ноября, из жизни ушел знаменитый сатирик Михаил Жванецкий. По словам его друга, телеведущего Владимира Познера, причиной смерти 86-летнего артиста стала болезнь. При этом вдаваться в подробности журналист не стал.

Как писал сайт kp.ru, информацию о смерти Жванецкого подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич. Еще в начале октября, стало известно, что артист завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.