«Ушла эпоха»: Регина Дубовицкая прокомментировала смерть Жванецкого

Регина Дубовицкая прокомментировала смерть Михаила Жванецкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 ноября, скончался знаменитый сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Свои соболезнования выразила коллега Жваневского Регина Дубовицкая, она назвала смерть сатирика тяжелой утратой.

«Что говорить — эпоха ушла. Это надо просто пережить», — приводит слова Дубовицкой телеканал «360».

Напомним, в начале октября сатирик заявил, что уходит со сцены. Он отметил, что надо завершать свой творческий путь вовремя и добавил, что хочет «стареть дома», а потому также закрыл свою передачу.

Ранее прощальное слово о своем друге Михаиле Жванецком опубликовала Алла Борисовна Пугачева. Артистка назвала смерть сатирика невосполнимой утратой.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», - написала Пугачева на своей странице в соцсети.