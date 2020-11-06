Власти Москвы призвали не передвигаться по городу без необходимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские власти призвали не передвигаться по городу без необходимости. В заявлении отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице развивается не лучшим образом, и число заболевших коронавирусной инфекцией растёт.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет … работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», - заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Представитель мэрии отметил, что только при соблюдении существующих мер предосторожности будет возможно избежать введения более жестких ограничений.

По его словам, в целом московские работодатели соблюдают требования о переводе на удаленку трети сотрудников, однако есть и нарушения, который выявляются в ходе массовых рейдов.

Данчиков сообщил, что за весь период к штрафу в размере 300 тысяч рублей за нарушение привлечено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. При этом за повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций.

Кроме того, он заявил, что к ответственности привлекли более 160 тысяч горожан, нарушающих масочного и перчаточного режимов в общественных местах столицы.