«Спешу закрыть глаза»: Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Жванецкий был великим писателем и настоящим гражданином своей страны. Так прокомментировал смерть сатирика Владимир Винокур.

Артист признался, что сразу после новости о смерти Жванецкого журналисты тут же начали звонить ему.

«Все спешат быть первыми. А я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека — великого писателя, настоящего гражданина этой страны», - цитирует Винокура телеканал «360».

Михаил Жванецкий скончался в пятницу, 6 ноября. Он умер после продолжительной болезни. Об этом рассказал его друг Владимир Познер. Однако о каком именно заболевании идет речь, пока не уточняется.

Коллега Михаила Жванецкого, ведущая юмористической передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая не смогла сдержать слез, комментируя новость о смерти сатирика.

«Для меня это просто как гром среди ясного неба», - сказала телеведущая Пятому каналу.