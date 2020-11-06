Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого сатирика Михаила Жванецкого, назвав его смерть большой утратой.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Михайловича Жванецкого, народного артиста, талантливого писателя, телеведущего и актера ... Это большая утрата для всех нас. Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто любил и ценил его щедрый и самобытный талант», - заявил глава военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, информацию о смерти артиста подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич. Еще в начале октября, стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

По словам друга сатирика, телеведущего Владимира Познера, причиной смерти 86-летнего артиста стала болезнь. Концертный директор сатирика также сообщил, что никакой другой причины смерти Жванецкого, кроме болезни и возраста, нет.