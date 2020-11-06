Вирусолог: коронавирус может находиться в организме до двух месяцев Фото: Лилия ЗАХАРОВА

На данный момент существует множество данных, которые говорят о том, что возбудитель коронавируса достаточно долго может циркулировать в организме. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-аллерголог-иммунолог Георгий Христович Викулов, уточнив, что по есть данные о том, что COVID-19 потенциально может находиться в организме до двух месяцев.

«То есть это не классическая ОРВИ, как мы привыкли, что в течение 10 дней (максимум – двух недель) инфекция полностью прекращается», - заявил он, отметив, что такое условие ставит перед врачами и учеными «множество вопросов и задач, которые они должны решать в самое ближайшее время» для понимания того, насколько длительный иммунитет, насколько необходим контроль после выздоровления.

Как писал сайт kp.ru, специалист также сообщил, что за время пандемии коронавируса учеными проделана большая работа. На данный момент есть вакцина от коронавируса, а это облегчает ситуацию и снимает напряжение с людей. Эксперт также рассказал, какое воздействие оказывает коронавирусная инфекция на детей. Христович отметил, что дети