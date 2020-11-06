Петросян рассказал о своем самочувствии после сообщений о коронавирусе

Петросян рассказал о своем самочувствии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юморист Евгений Петросян сообщил, что чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

- Да, выписываюсь из больницы. У меня все хорошо, раз выписываюсь, не волнуйтесь, - рассказал он РИА Новости.

Напомним, 27 октября Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус. Сам Петросян тогда заявил, что чувствует себя хорошо и просто проходит медицинское обследование. Позже его юрист Сергей Жорин заявил, что артист полностью выздоровел.

- Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат - отрицательный, - написал Жорин в своем Instagram.

Ранее стало известно о том, что актер Гоша Куценко также победил коронавирус. Его госпитализировали с COVID-19 21 октября. Позже артист написал, что это "самая тяжкая" болезнь из тех, которые ему приходилось переносить. Куценко поблагодарил всех врачей, которые борются с опасным заболеванием, и призвал россиян носиться маски.