Прощание с Михаилом Жванецким проводить не планируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прощание с известным писателем-сатириком Михаилом Жванецким проводить не планируют в связи с ограничениями в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал концертный директор артиста Олег Сташкевич.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить», - приводит РИА Новости слова представителя писателя

Сташкевич сообщил, что пока не известно насчет похорон, поскольку Жванецкий только сегодня, 6 ноября, умер, и поэтому «все в процессе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, информацию о смерти артиста подтвердил его концертный директор. Еще в начале октября, стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

По словам друга сатирика, телеведущего Владимира Познера, причиной смерти 86-летнего артиста стала болезнь. Концертный директор артиста позже также заявил, что никакой другой причины смерти Жванецкого, кроме болезни и возраста, нет.