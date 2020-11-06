Штаб Трампа сообщил о неверных прогнозах победы Байдена в некоторых штатах Фото: REUTERS

Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа заявил о неверных прогнозах кандидат от Демократической партии Джо Байдена в некоторых штатах, отметив, что выборы президента в США не закончены

«Эти выборы еще не закончены. Ошибочный прогноз о победе Джо Байдена основан на неокончательных результатах в четырех штатах», - в заявлении штаба действующего американского лидера

Штаб Трампа выразил уверенность, что при пересчёте голосов в Джорджии будут найдены некорректно полученные бюллетени и действующий американский лидер одержит там победу.

Также штаб американского лидера указал на большое количество нарушений на выборах в Пенсильвании, где его демократ недавно вырвался в лидеры.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 ноября, Байден впервые перехватил лидерство в решающем для гонки штате Джорджия. Позже демократ опередил республиканца на 0,1 процента в штате Пенсильвания, где обработано 95 процентов бюллетеней.