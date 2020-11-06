Владимир Путин выразил соболезнования близким Михаила Жванецкого Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Михаила Жванецкого в связи со смертью знаменитого писателя-сатирика. Российский лидер отметил, что рассказы, афоризмы и «меткое слово» артиста стали символом целой эпохи.

«Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером … Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», - приводит Кремль текст телеграммы российского лидера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, информацию о смерти артиста в пятницу, 6 ноября, подтвердил его концертный директор артиста Олег Сташкевич. Он сообщил, что прощания с писателем не планируется в связи с ограничениями в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Насчет похорон пока не известно, поскольку Жванецкий умер только сегодня, и поэтому «все в процессе».

Друг сатирика, телеведущий Владимир Познер назвал причиной смерти 86-летнего артиста болезнь. Концертный директор артиста позже также сообщил, что никакой другой причины смерти Жванецкого, кроме болезни и возраста, нет.