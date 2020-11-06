"Потрясающе жизнелюбивый был человек": Собчак прокомментировала смерть Жванецкого

Собчак выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка Ксения Собчак выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого.

- Я несколько раз была у него в доме, в Одессе, у него очень гостеприимный, хлебосольный дом, он потрясающе жизнелюбивый был человек, с огромным чувством юмора. Но именно жизнелюбивый. То есть, очень часто комики все-таки в жизни замкнуты, им надоело шутить, они сидят и хотят отдохнуть от своей профессии. Он был не такой, - трогательно рассказала Собчак в эфире радио "Комсомольская правда".

Журналистка назвала Жванецкого интереснейшим и умнейшим человеком.

Напомним, сатирик скончался на 87-ом году жизни. Месяц назад Жванецкий объявил о завершении концертной деятельности. После этого его мобильный телефон практически не отвечал на звонки. Близкие друзья знали, что артист серьезно болен. Писатель скончался днем 6 ноября в реанимации.