Лион Измайлов назвал Жванецкого лучшим писателем-сатириком страны

Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский и российский писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады Лион Измайлов прокомментировал печальную новость – 6 ноября скончался Михаил Жванецкий.

Он много лет бы знаком с сатириком и знал его, как грамотного человека с отличным чувством юмора.

- Я его знал с 1972-го года. Мы с ним ездили с клубом «12 стульев» и жили с ним в одном номере в городе Томске, - делится воспоминаниями Измайлов с RT.

Он отметил, что до 1978 года Жванецкого ни разу не напечатали в литературной газете, и только в1978-м году его стала показывать передача «Вокруг смеха».

- С этого момента он разом стал известным и популярным на всю страну. По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране, — заключил собеседник издания.

Сегодня о Михаиле Жванецком скорбят многочисленные поклонники, коллеги и друзья. Андрей Ургант был в дружеских отношениях с сатириком.

- Скорблю. Огромная потеря для меня, как для коллеги. Он был для меня старшим товарищем. Мы много общались, много раз виделись, и всегда это были незабываемые встречи, — сказал Ургант ФАН.