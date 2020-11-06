Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Жванецкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого. Она отметила, что уход из жизни легендарного сатирика стал прискорбной новостью для всей страны.

- Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя, - подчеркнула Любимова.

Министр отметила, что произведения Жванецкого легли в основу многих театральных постановок, а его миниатюры стали визитной карточкой многих артистов.

Напомним, Михаил Жванецкий скончался на 87-ом году жизни. В начале октября сатирик сообщил, что завершает концертную деятельность. Уже тогда стало понятно, что артист серьезно болен. Об этом знали его близкие друзья, однако новость о кончине артиста все равно повергла их в шок.