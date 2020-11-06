В штате Джорджия будет пересчет голосов Фото: REUTERS

В решающем для гонки штате Джорджия будет пересчет голосов на президентских выборах США. Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер

По его словам, кандидаты в Джорджии «остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах». «У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч … По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», - сказал госсекретарь штата эфире Fox News.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 ноября, кандидат от Демократической партии Джо Байден впервые перехватил лидерство в решающем для гонки штате Джорджия. В штабе действующего американского лидера Дональда Трампа выразили уверенность, что при пересчёте голосов в Джорджии будут найдены некорректно полученные бюллетени и республиканский кандидат одержит там победу.