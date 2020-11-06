Более 30 тысяч человек получили допобразование в нижегородских вузах благодаря нацпроекту

6 ноября в рамках форума «Университеты 2030: наука – компетенции - молодежь» в Нижнем Новгороде прошла дискуссии «Как университеты могут участвовать в переобучении населения».

- Миссия вузов сегодня – это не только обучение тех, кто окончил школу, но и организация непрерывного образования, обучения уже взрослых людей. Министерство науки РФ считает дополнительное образование такой же важной частью миссии, как и основное назначение, - подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, тема непрерывного образования сегодня приобретает особое значение. Это связано с влиянием пандемии на рынок труда и ростом потребности в овладении узкими компетенциями, в частности, цифровыми.

- Помогает решать эти задачи федеральный проект «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». Как раз на него и возложена задача создания условий для непрерывного образования граждан, повышения квалификации и обучения новым навыкам. Принципы, которые заложены в концепт «образование - на протяжении всей жизни», в текущий период экономики приобретают особо значимую роль, - сказал Глеб Никитин.

Три нижегородских вуза - ННГУ им. Лобачевского, НГЛУ им. Добролюбова и НГТУ им. Алексеева - в 2019 году выиграли гранты на обучение граждан по программам дополнительного профобразования (ДПО) на сумму свыше 28 млн рублей. Около 30 тысяч человек уже прошли обучение по программам непрерывного образования.

- Проект «Новые возможности для каждого» позволил перезагрузить институт программ повышения квалификации во многих университетах. А результаты его реализации продемонстрировали очень высокий спрос на программы в области ИТ, финансовой и юридической грамотности, программы психологического профиля. Собственно, проект ещё раз подтвердил, что одного образования на всю жизнь сегодня мало. Требуется постоянное обновление знаний, зачастую - и получение новых профессий», - отметил Глеб Никитин.

Организаторами форума выступили министерство науки и высшего образования РФ, правительство Нижегородской области, НИУ «Высшая школа экономики», ЭАЦ «Научно-образовательная политика», Московский международный салон образования. Партнерами форума являются Росмолодежь и АНО «Россия – страна возможностей». Оператор мероприятия - Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, регион рассчитывает, что университетский научный форум станет в Нижегородской области ежегодным.