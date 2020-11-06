Олешко: Жванецкий открывал нам глаза на очевидные вещи

Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актер и телеведущий Александр Олешко прокомментировал новости о смерти Михаила Жванецкого. Сатирик скончался 6 ноября на 87 году жизни.

Он отметил, что Жванецкий был человеком «огромного, необъятного таланта, невероятного ума, особенного взгляда на мир», на все то, что нас окружает.

- Он видел и слышал что-то особенное, записывал и рассказывал всем нам, открывая глаза на, казалось бы, очевидные вещи, - отметил Олешко в беседе с RT.

Особенно впечатляющим в творчестве Жванецкого был период, когда он выступал с Аркадием Райкиным.

- Многие репризы, которые мы слышали из уст великого артиста Райкина, были придуманы и написаны Михаилом Жванецким, - отметил телеведущий.

В свое время именно книги сатирика помогли Александру Олешко принять правильно решение в жизни и дали необходимую поддержку.

- Светлая ему память, и очень жаль, что нас покидают люди такого масштаба, — заключил актер.

Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в беседе с Пятым каналом подтвердил информацию о смерти писателя-сатирика, но пока не стал называть дату похорон и место прощания с сатириком.