Лукашенко сообщил, когда в Беларуси пройдут новые выборы президента

Лукашенко прокомментировал заявление Германии о непризнании итогов выборов в Беларуси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал принятую в немецком Бундестаге резолюция о непризнании итогов президентских выборов Белоруссии, и сообщил, когда белорусам стоит ждать проведения новых выборов.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы — тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», - заявил глава республики

Лукашенко призвал Германию изначально разобраться в своих проблемах и присмотреться к ситуации в Польше, а также отметил, что Берлин может попросить провести повторные выборы и в Соединённых Штатах.

«Немцы вчера озаботились ... Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести повторные выборы?» - сказал белорусский лидер

Документ, принятый в парламенте Германии, говорит о том, что Берлин не признает официальные результаты прошедших в Беларуси выборов президента и осуждает действия властей в поствыборный период. А также призывает освободить всех политзаключенных.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Европейский союз также ввёл санкции против президента Белоруссии и его сына Виктора Лукашенко, а также14 белорусских официальных лиц. В рамках ограничительных мер все активы в Европе будут заморожены, въезд в страны Европейского Союза будет запрещен.