Трамп сообщил помощникам, что не собирается признавать поражение на выборах

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что не собирается признавать поражение на президентских выборах.

Как сообщает источники CNN, окружение главы Белого дома не решаются сказать ему о возможном проигрыше, ожидая, когда это сделает кто-нибудь другой, например его дочь Иванка Трамп или зять Джаред Кушнер

Напомним, глава Белого дома уже ни раз обвинял Демократическую партию США в махинациях на выборах. Накануне Трамп сообщил о попытке демократов «украсть выборы», указав на то, что при подсчете голосов продолжаются «коррупция и мошенничество».

Американский лидер также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса. При этом незадолго до выступления Трампа его соперник - кандидат от Демократической партии Джо Байден пообещал, что подсчет голос на выборах в скором времени завершится, а также выразил уверенность в своей победе. Он призвал своих сторонников сохранять терпение и спокойствие.