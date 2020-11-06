"Что за наглые юнцы?": Камиль Ларин вспоминает, как Жванецкий впервые увидел "Квартет И"

Камиль Ларин выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известные артисты продолжают высказывать соболезнования и делиться воспоминаниями, которые связывают их с Михаилом Жванецким. Так, актер Камиль Ларин признался, что «Квартет И» на самом деле очень многим обязан Жванецкому.

- В свое время, когда нас еще никто не знал и мы только-только начинали выступать своим творческим коллективом, нам хотелось узнаваемости. И мы в обход Михаила Михайловича назвались "Студия под руководством М.М. Жванецкого", - рассказал актер в эфире радио "Комсомольская правда".

Но на этом его история не закончилась. Однажды под таким псевдонимом артисты вышли на сцену, и только потом заметили, что в зале очень много известных людей, а среди них и сам Жванецкий.

- Он посмотрел наш номер, который длился семь минут, а потом сказал своему директору: "Что за наглые юнцы?", — вспоминает Ларин.

Как это ни странно, но после этого актер очень хорошо подружился с сатириком.

Ларин назвал Жванецкого не просто талантливым, но и очень умным и проницательным человеком. По словам актера, он всегда мог дать нужный совет и показать правильный вектор.

Напомним, Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 67-ом году жизни. В начале прошлого месяца сатирик объявил, что завершает свою концертную деятельность. После этого его мобильный телефон практически не отвечал на звонки. Близкие друзья знали, что Жванецкий серьезно болен.