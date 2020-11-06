В Белом доме рассказали, что Трамп будет делать в случае победы Байдена

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп «намерен продолжать борьбу» и стремится к тому, чтобы голоса избирателей на президентских выборах были подсчитаны правильно, однако в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена передача власти будет мирной. Такое заявление сделал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу

«Я коротко говорил с президентом этим утром и он намерен продолжать борьбу и добиваться того, чтобы поданные на выборах бюллетени были подсчитаны должным образом», - рассказал Кадлоу в интервью телекомпании CNBC

По его словам, при победе демократа передача власти будет «мирной». Кадлоу отметил, что глава Белого дома действует по правилам. «Избирательная кампания - не моя область, но ситуация будет развиваться спокойно, как и всегда», - добавил он.

Ранее источники CNN сообщил, что Трамп заявил своим помощникам о нежелании признавать поражение на президентских выборах. По данным источника, окружения американского лидера не решаются сказать ему о возможном проигрыше.

Напомним, Трамп обвинял Демократическую партию США в махинациях на выборах и попытке демократов «украсть выборы». Накануне он заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса. При этом незадолго до этого Байден пообещал, что подсчет голос на выборах в скором времени завершится, и также выразил уверенность в своей победе.