"Прожил долгую жизнь в разных мирах": писатель Сергей Лукьяненко прокомментировал смерть Михаила Жванецкого

Сергей Лукьяненко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Российский писатель Сергей Лукьяненко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. Он отметил огромный талант Жванецкого и назвал его великолепным юмористом.

- Действительно, человек был с огромным чувством юмора, с умением подмечать несуразности жизни и писать не только юмор, но и то, что называется сатирой. Конечно, жалко, что вот это его мастерство, оно закончилось, то слово, которое было, ушло. Ну, что ж, он прожил долгую жизнь в разных мирах, в разных Россиях, можно так сказать, - подчеркнул Лукьяненко в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, Михаил Жванецкий скончался днем 6 ноября. Ему было 86 лет. Месяц назад артист объявил, что завершает свою концертную деятельность. С этого времени его телефон практически не отвечал на звонки, а близкие друзья знали, что Жванецкий серьезно болен.

Концертный директор артиста Олег Сташкевич заявил, что прощание с сатириком проводить не планируют в связи с пандемией.