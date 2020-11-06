Росреестр ускорит регистрацию сделок с недвижимостью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Росреестр планирует сократить сроки регистрации сделок с недвижимостью. В том числе для сделок с использованием ипотечных кредитов. Весь процесс переведут в онлайн-формат, а для удобства пользователей создадут цифровую платформу, где будут представлены все кредитные организации и агрегаторы недвижимости.

Благодаря тому, что все стороны будут собраны в одном месте, зарегистрировать сделку с недвижимостью можно будет всего за один день.

В ведомстве рассказали «Российской газете», что весь цикл работы ведомства переведут в онлайн: от подачи электронного пакета документов до оформления электронной закладной.

Предполагается, что этот процесс заработает в 2021-2022 годах.

- Быстрый сервис позволит не только оформить недвижимость, но и найти земельный участок для бизнеса и жилья, получить консультацию у кадастровых инженеров и запросить аналитику рынка в дистанционном режиме, - отметили в Росреестре.

Уже сейчас клиенты стараются получать услуги ведомства в онлайн. С начала года доля выданных электронных документов выросла в 1,5 раза, до 35%.