Коронавирус в Москве, последние новости на 7 ноября 2020 года: не передвигаться по городу без надобности

Сотрудник скорой медицинской помощи и пациент у многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество заболевших коронавирусом в Москве растет каждый день. Суточные данные становятся больше и больше, 6253 - последние цифры на 7 ноября, которые опубликовали в оперативном штабе борьбе с коронавирусом.

- За последние сутки госпитализировано 1415 пациентов с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в столичных клиниках находятся 359 человек, - рассказали в оперштабе. – Среди новых выявленных случаев 41,6% - от 18 до 45 лет.

Власти города говорят о нестабильной ситуации с пандемией и просят не выходить из дома без надобности. В Главконтроле сообщили, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом.

О возможности отложить походы в торговые центры говорила и заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

- Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен, - сказала Анастасия Ракова.

А также заммэра попросила родителей напомнить своим детям, что временная невозможность ходить в школу (дистанционное обучение продлили на две недели) не означает, что стоит в это время посещать кинотеатры и магазины. Тем более, что обстановку с пандемией нельзя назвать стабильной.

В городе продолжают мониторить соблюдение масочно-перчаточного режима. Более 20 нарушителей масочного режима выявили в новом ТПУ «Щелковский». На месте были составлены протоколы, нарушителям грозят штрафы по 4000 рублей.

В Москве проверят консалтинговую компанию «Делойт и Туш СНГ» на предмет соблюдения требования о переводе на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников.

- В случае выявления нарушений указа мэра, к организации будут применены меры административного воздействия. Решение будет принимать суд, сумма штрафа составит до 300 тысяч рублей, - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.