В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке переворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузинская госбезопасность возбудила уголовное дело о подготовке государственного переворота.

Следствие полагает, что ряд политических лидеров готовились свергнуть власти в случае нежелательных итогов парламентских выборов, которые состоялись в субботу, 31 октября. Как говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии для этих целей они укомплектовывали мобильные группы из бывших правоохранителей и военных.

«Основанием для начала расследования послужила оперативная информация ... согласно которой конкретные лица, в случае нежелательного для них результата на парламентских выборах, планировали свержение власти насильственным путем», - говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии

Напомним, согласно прошедшим на прошлой неделе результатам парламентских выборов в Грузии, победила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», за которую по данным Центризбиркома проголосовало более 48 процентов избирателей. При этом представители оппозиционных партий выразили протест опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, отказавшись признавать легитимность голосования.