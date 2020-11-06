Коронавирус у футболиста «Динамо» Антона Шунина не подтвердился

Антон Шунин Фото: Instagram.com

У футболиста российской сборной и «Динамо» Антона Шунина тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Спортсмен оказался болен ОРВИ.

В четверг, 5 ноября, стало известно, что тест игрока московской команды на коронавирус показал сомнительный результат.

Московское «Динамо» уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведенного 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания COVID-19 среди членов команды не подтверждено, но в связи с симптомами ОРВИ вратарь Антон Шунин «был изолирован от команды».

Напомним, что «Динамо» в ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) примет московский "Локомотив". Игра состоится в воскресенье, 8 ноября

Напомним, как писал сайт kp.ru,за сутки до контрольной игры сборной России против Швеции выяснилось, что у двух футболистов нашей команды подозрительные тесты на коронавирус. Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гильерме не участвовали в матче и сдали повторные анализы. Позже инфекцию заподозрили еще у одного игрока – Марио Фернандеса. Однако позже ни у одного из них вирус не подтвердилась