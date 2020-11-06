Провести новогодние праздники дома порекомендовал Роспотребнадзор

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Провести новогодние праздники в этом году лучше дома. Такую рекомендацию в связи с распространением коронавирусной инфекции дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», - сказала главный санитарный врач страны в интервью на телеканале «Россия-1»

Попова назвала очень хорошим вариантом возможность уехать на дачу, за город в новогодние праздники.

Попова отметила, что коронавирусом чаще всего люди заражаются в транспорте и 80 процентов заболевших не соблюдали меры профилактики.

Напомним, ранее в беседе с обозревателем КP.RU Александром Гамовым глава Роспотребнадзора заявила, что насколько долго продлится рост заболеваемости зависит от того, как мы соблюдаем правила поведения в период пандемии. Она напомнила, что «барьер» для вируса организовать не так сложно. Для этого необходимы маска, перчатки и другие защитные средства, а также меры, которые уже хорошо известны.