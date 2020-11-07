Врач назвал газировку, которая ускоряет расщепление алкоголя в организме человека

Стала известна газировка, которая ускоряет расщепление алкоголя в организме человека Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Многие прекрасно знают чувство жажды после бурного празднования торжества. О том, как влияет на организм газировка и можно ли ее вообще пить при алкогольном опьянении kp.ru рассказал врач-невролог высшей категории Евгений Мосин.

По мнению эксперта, банка сладкого напитка с пузырьками может помочь человеку справиться с обезвоживанием и даже положительно влиять на общее состояние человека.

- Банка сладкой газировки на основе лимона (Спрайт или Севен-ап) может быть именно тем, что вам нужно. Китайское исследование, посвященное 57 различным напиткам, показало, что лимон и лайм помогли быстрее вывести алкоголь из организма, ускоряя нормализацию самочувствия, - объяснил врач.

Так, одним из напитков, которые ускоряют процесс расцепления спиртного, исследователи назвали спрайт. Благодаря его реакции, у людей сокращалась продолжительность похмелья.

Ко всем этому важно, чтобы в любой другой газировке было содержание сока лимона или лайма. Именно они являются щелочными веществами, которые помогает сбалансировать кислоту в кишечнике, подавляя чувство тошноты.

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