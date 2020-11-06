Сколько в больницах россиян с коронавирусом, сообщил Минздрав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день в больницах России с коронавирусной инфекцией лежат 250 тысяч россиян. При этом в России в настоящее время COVID-19 болеют около 900 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня порядка 650 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, порядка 250 тысяч человек - это те, которые находятся на стационарном лечении», - сообщил глава Минздрава в интервью на Первом канале.

Напомним, согласно данным Оперативного штаба, по состоянию на пятницу, 6 ноября, в России выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки, что является максимальным значением за все время пандемии в стране. Как писал сайт kp.ru, число заразившихся составляет 20 582 в 85 регионах. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки зафиксировано 378 летальных исходов. Полностью выздоровели 16 955 человек.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тенденция с коронавирусом в России тревожная, эксперты прогнозируют новый рост заболеваемости, но власти страны принимают все меры безопасности для стабилизации ситуации.