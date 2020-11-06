Анна Попова: Коронавирус впервые пришел к нам осенью. Как он себя поведет – точно сказать мы не можем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с обозревателем КP.RU Александром Гамовым сообщила, что сложно сказать, как себя поведет коронавирус, поскольку пришел к нам осенью.

«В нашем регионе вирус первый раз пришел в осенний сезон. Как он себя поведет – точно сказать мы не можем. Это проверяется только практикой», - заявила главный санитарный врач России, которая отметила, что многое зависит от граждан.

Попова назвала прогнозы неблагодарным делом, и заявила, что многое зависит от того, как мы будем соблюдать правила поведения в период пандемии коронавируса.

«Только от нас зависит, сможет ли он разгуливать свободно по популяции людей, или - мы все-таки поставим перед ним барьер», - заявила она, и отметила, что барьер поставить для вируса поставить «не так сложно». Для этого необходимы перчатки, маска, защитные средства, а также меры, «которые уже хорошо известны».

Как писал сайт kp.ru, Попова также рассказал, почему осенью стало больше тяжелых больных коронавирусом. По ее словам, в данном случае речь идет «абсолютно точно» не о мутации вируса.