В Минздраве призвали не принимать антибиотики при легком течении коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции не нужны, поскольку они не являются терапевтическим препаратом, а их назначение может быть опасным. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции в прямую, использовать антибиотикотерапию (нужно) только при осложнении, при легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным», - сказал глава Минздрава в эфире Первого канала.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» дали разрешение на амбулаторное применение Авифавира, который будет выдаваться бесплатно для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции нового типа. Выдаваться бесплатно препарат будет по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).