Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП в Москве

Алексей Оверчук. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Вице-премьер России Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Андрея Матвеева, Оверчук доставлен в Центральную клиническую больницу.

Авария произошла в пятницу, 6 ноября, около 20:30 по московскому времени. По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло в результате столкновения двух машин.

Напомним, с 2007 по 2008 годы Оверчук занимал должность замруководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. С 2008 по 2010 годы занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент». С марта 2011 года занял пост замруководителя Федеральной налоговой службы. В январе этого года указом президента России Владимира Путина был назначен на должность вице-премьера