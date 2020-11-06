Джонни Депп отказался от съёмок в фильме «Фантастические твари»

Джони Депп не будет сниматься в фильме «Фантастические твари». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Джони Депп отказался от съемок в продолжения фильма «Фантастические твари». Знаменитый актёр сообщил, что об этом его попросила сама кинокомпания Warner Brosers.

«Я с уважением отношусь к этой просьбе и соглашаюсь», — написал Депп в своём Instagram.

Ранее 57-летний актер играл злого волшебника Грин-де-Вальда. Решение Warner Brosers об исключении Джони Деппа из кинопроекта было принято после вердикта суда.

Напомним, что Джони Деппа признали виновным в избиении бывшей супруги, актрисы Эмбер Хёрд. Судебный процесс длится уже несколько месяцев. Также Депп подал иск за ложные показания и на издание The Sun.

Джонни Депп намерен оспорить решение суда. Обвинения бывшей супруги он называет ложными.