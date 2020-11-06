Попова назвала самое частое место заражения коронавирусом

Попова заявила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией чаще всего в транспорте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией чаще всего в транспорте.

Она пояснила, что самые опасные места — те, где не удается соблюдать социальную дистанцию, сказала Попова в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее власти России уже предупреждали, что осенний период станет для граждан опасным, но при это вводить новый локдаун не будут. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом усложняется тем, что осенью традиционно начинается период гриппа, а на ослабленный организм коронавирус «реагирует лучше всего».

Ранее оперштаб сообщил, что 6 ноября в России зафиксирован новый антирекорд. За последние сутки в стране зафиксировано свыше 20 тысяч случаев заражения в сутки. Жертвами инфекции стали 378 человек, 16 955 смогли выздороветь.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 733 440 заражений, 29 887 человек умерли от инфекции и 1 296 124 выздоровели.