Причина ДТП с зампредом Алексеем Оверчуком 6 ноября 2020: Столкновение на разделительной полосе

Вице-премьер находится в одной из московских больниц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причина ДТП с зампредом Алексеем Оверчуком 6 ноября 2020 стал выезд автомобиля "Таврия" на разделительную полосу.

Водитель легкового автомобиля "Таврия", выехавший на разделительную полосу на Кутузовском проспекте в Москве, спровоцировал ДТП, в котором пострадал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, сообщает ТАСС.

"Водитель "Таврии" не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на разделительную полосу, где столкнулась с Nissan и машиной вице-премьера Оверчука", - сказал собеседник агентства.

У BMW Оверчука от удара отлетело заднее колесо, автомобиль развернуло и он встал поперек дороги, преградив путь остальному потоку машин.

Сам же вице-премьер находится в одной из московских больниц.

Два автомобиля столкнулись в районе 7-го км Кутузовского проспекта около 20:30 мск, сообщили в ГУ МВД. В результате происшествия пострадали двое.