Назван срок начала массовой вакцинации «Спутником V» в Москве и Московской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V» не только лиц из групп риска может начаться в Москве и Московской области в течение двух ближайших недель. Об этом рассказал глава исследовательского центра имени Гамалеи российского министерства здравоохранения Александр Гинцбург.

- Я полагаю, что в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и области вакцинация пойдет уже не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называют массовой вакцинацией, - объяснил создатель вакцины в интервью агентству ТАСС в субботу, 7 ноября.

Александр Гинцбург отметил, что через две недели в гражданский оборот поступит большое количество доз препарата. В эти выходные еще одна компания начнет поставки, через две недели к ней присоединяться еще две организации. К концу текущего месяца можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот.

Ранее глава центра Гамалеи говорил, что поставка первых партий вакцин для массовой вакцинации в Москву и регионы стартует в эти выходные. Речь идет о небольшой партии в шесть тысяч доз, но уже на следующей неделе ожидается поставка 30 тысяч доз вакцины. Примерно 40% препарата уйдет в столицу, остальные – в регионы.