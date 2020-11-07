Армения рассказала о воюющих в Карабахе иностранных наемниках

Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников Фото: REUTERS

Армянская Служба национальной безопасности передала международным организациям и странам-партнерам сведения о свыше 20 иностранных наемниках, которые в настоящее время воюют в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-центре СНБ Армении.

Незадолго до этого следователи Армении объявили в розыск за участие в боевых действиях против Карабаха трех граждан Сирии. Их обвинил в международном терроризме и наемничестве.

- Уточнены сведения о еще более 20 наемниках, которые активно участвуют в боевых действиях против Карабаха. Данные передали международным организациям и спецслужбам государств-партнеров для получения дополнительной информации и привлечения этих лиц к ответственности, если их обнаружат на территории другой страны, - говорится в сообщении ведомства.

В заявлении СНБ Армении также говорится, что после завершения активных боевых действий наемники не собираются возвращаться в Сирию, а намерены «проникнуть в разные страны региона для террористической деятельности».

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября. Стороны противостояния активно обвиняют другу друга в развязывании военных действий, сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

В начале октября министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Москву, где провели трехсторонние консультации вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым. После 10 часов переговоров стороны договорились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и телами погибших, однако в этот же день стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Позже, 26 октября, США объявили о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня, но и после этого Армения и Азербайджан заявили, что их противник не соблюдает его условия.