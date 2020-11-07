Украина выразила протест России из-за указа о признании документов жителей Донбасса Фото: REUTERS

Украинское министерство иностранных дел направило России ноту протесты из-за внесения изменений в указ российского президента о признании документов жителей Донбасса. Украинская сторона призвала страны «нормандской четверки» отреагировать на этот документ, по которому в России признаются документы жителей Донецкой и Луганской народных республик независимо от гражданства их владельца. О протесте говорится в пятницу, 6 ноября, на официальном сайте МИД Украины.

Внешнеполитической ведомство в очередной раз заявило, что Киев на признает и требует отменить любые указы России о признании документов жителей Донбасса и об упрощенном порядке представления им гражданства России.

Напомним, что Владимир Путин внес изменения в указ 4 ноября. В соответствии с ними, в РФ признаются документы и регистрационные знаки автомобилей, которые были выданы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик независимо от гражданства их владельца.

В апреле прошлого года российский лидер подписал указ, которые позволил жителям этих территорий получить российское гражданство по упрощенной схеме. Через год для жителей республик была отменена пошлина за получение паспорта России. В упрощенном порядке паспорт России в упрощенном порядке получили более 170 тысяч жителей Донбасса.