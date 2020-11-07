Синоптики сообщили о погоде в России предстоящей зимой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По предварительным прогнозам синоптиков, грядущая зима на территории России будет немного холоднее, чем в прошлом. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы, но зима обещает быть более снежной, чем в том году. Об этом рассказал в интервью агентству ТАСС в субботу, 7 ноября, глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

- Эта зиму будет несколько холоднее прошлой. Вполне возможно, что снежный покров будет чуточку выше, чем прошлой зимой, - сообщил синоптик.

Он добавил, что снежный покров в первую очередь зависит от количества оттепелей.

Как ранее писал сайт kp.ru, по прогнозу от научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, грядущая зима на территории России отличится более холодной погодой. Вместе с тем, погода в этот сезон будет весьма неоднородной.