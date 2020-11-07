Безопасны ли маски для астматиков, рассказал заслуженный врач России Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие страдающие от астмы люди жалуются, что начинают задыхаться при ношении лицевых масок. Тем временем маска является эффективным средством индивидуальной защиты, которое может предотвратить заражения коронавирусной инфекцией. Насколько безопасны маски для астматиков, рассказал пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Он напомнил, что люди с хроническими заболеваниями, к которым относится и астма, сильнее подвержены заражению коронавирусной инфекцией и могут тяжелее переносить эту болезнь.

- Астма – хроническое аллергическое воспалительное заболевание дыхательных путей. Коронавирус поражает легкие и бронхи, поэтому сочетание данных заболеваний крайне опасно для организма человека, - предупредил Александр Карабиненко в эфире радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что маски для астматиков не несут никакой дополнительной опасности, однако есть редкие исключения. Ношение этого средство индивидуальной защиты абсолютно безопасно, если у человека нет индивидуальной непереносимости пылевидных частиц или запахов, исходящих от маски.

- Если к веществам материала нет повышенной реакции на возникновение бронхоспазма, то носить маски в общем-то нужно всегда. Их следует носить всем, чтобы не заражать окружающих, - отметил пульмонолог.

Карабиненко выразил уверенность в том, что дополнительные меры защиты для людей с астмой не нужны. Он также напомнил о необходимости ограничить личные контакты и соблюдать социальную защиту.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией чаще всего в транспорте. Самые опасные места во время пандемии - те, где не удается соблюдать социальную дистанцию.