ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока сложно сказать, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России, однако на эпидемию можно повлиять. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев заражения по всему миру. Только в некоторых странах Европы роста заболеваемости нет, сообщила представитель организации. Она отметила, что власти должны принимать все необходимые меры, чтобы спасти жизни людей и экономику страны одновременного.

- Принимаются очень комплексные меры. Заболеваемость растет, как и в других странах. Но принимаемые меры везде разные. ВОЗ рекомендовала точечные и быстрые меры по борьбе с очагами. Также очень рассчитываем на вакцину и на лекарства, - сообщила Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что коронавирус легко переносится внутри семей, а также подчеркнула важность быть настороженным к любому симптому коронавируса. По эксперта, важно, что Россия быстро наращивает тестирование населения.

Как сообщал сайт Kp.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте и других местах, где не удается соблюдать социальную дистанцию.