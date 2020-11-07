Трамп заявил, что Байден «незаконно» говорит о своей победе на выборах

Трамп заявил, что Байден «незаконно» говорит о победе на выборах Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный конкурент на выборах главы государства демократ Джозеф Байден не имеет права заявлять о своей победе, пока идут судебные разбирательства. Об этом политик написала в своем Twitter в пятницу, 6 ноября.

- Байден не имеет права незаконно выдвигать претензии на пост президента. Я бы тоже могу заявить, что уже победил, но судебный процесс начинается только сейчас, - написал Дональд Трамп.

Республиканец уверен, что сможет вернуть себе лидирующие позиции на выборах в некоторых штатах после юридических разбирательств. Трамп отметил, что имел в этих штатах большой отрыв от Байдена в первый день выборов, однако потом «отрыв загадочным образом исчез».

- К концу ночи выборов у меня было такое большое преимущество в этих штатах, но потом оно чудесным образом стало исчезать, - посетовал глава Белого дома.

Напомним, что в США в настоящее время продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись в минувший вторник. Пока что кандидат от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед с большим отрывом от своего соперника: ему осталась набрать всего несколько голосов из необходимых для победы 270.

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