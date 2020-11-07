Верховный суд США постановил изолировать бюллетени в Пенсильвании Фото: REUTERS

Верховный суд Соединенных Штатов постановил изолировать поздно пришедшие по почте бюллетени в Пенсильвании по требованию Республиканской партии. Об этом говорится в постановлении суда 7 ноября, в субботу.

- Всем избирательным комиссиям округов Пенсильвании следует изолировать все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября. Они должны содержаться отдельно от других голосов в безопасном и надежном контейнере. Подсчет изолированных голосов также должен осуществляться отдельно, - говорится в решении суда по иску республиканцев.

Напомним, что республиканцы в своем иске потребовали отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, которые поступили после дня выборов в минувший вторник. Партия потребовала выяснить, насколько эти бюллетени законны.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден не имеет права говорить о своей победе, пока идут судебные разбирательства. Республиканец уверен, что после юридического процесса он восстановит свое лидерство в спорных штатах.

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