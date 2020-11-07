Эрдоган уволил главу Центробанка Турции на фоне рекордного падения курса валюты Фото: REUTERS

Турецкий президент Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка государства Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса местной валюты. Указ президента страны опубликовали в субботу, 7 ноября, в официальной газете правительства Resmi Gazete.

- Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с действующим законодательством освобождается от занимаемой должности, - говорится в документе.

После отставки главы Центробанка его место занял Наджи Агбал, ранее занимавший пост руководителя стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции. Он также был главой турецкого министерства финансов с 2015 по 2018 годы.

В начале этой недели курс национальной валюты в Турции обновил рекордный минимум, снизившись до 8,49 лиры за один американской доллар. Предыдущий рекорд был установлен в конце октября текущего года.