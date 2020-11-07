Протестующие в Нью-Йорке устроили Трампу «прощальную вечеринку» Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов на выборах президента. Главный соперник действующего американского лидера Трампа демократ Джо Байден уверено лидирует в гонке, однако во нескольких штатах ситуация все еще спорная. Несмотря на это жители Нью-Йорка уже устроили Трампу «прощальную вечеринку», сообщает агентство ТАСС в субботу, 7 ноября.

Несколько десятков молодых людей, уверенных в победе Джо Байдена, собрались в Вашингтон-сквере, где «проводили» кандидата от Республиканской партии громкими песнями и танцами.

- Мы празднуем демократию, демократия победила. Штатам нанесли столько ущерба, столько коррупции и насилия… Трамп должен был уйти. И я верю, что это происходит сегодня, - рассказала одни из участниц шествия.

Сообщается также, что акция сторонников Байдена проходит без столкновений с сотрудниками полиции, однако демонстранты уже вышли на проезжую часть дороги и выкрикивают оскорбления в адрес правоохранителей.

Как сообщал сайт Kp.ru, американский верховный суд постановил изолировать поздно пришедшие по почте бюллетени в Пенсильвании. С таким требованием ранее выступала партия республиканцев. Изолированные голоса подсчитают отдельно, чтобы оценить их законность.