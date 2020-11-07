ООН: Более десяти стран мира стоят на пороге массового голода Фото: REUTERS

Более десяти государств, которые находятся в Африке и на Ближнем Востоке, в настоящее время стоят на пороге массового голода. Об этом в субботу, 7 ноября, со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций, пишет издание Bloomberg.

Доступ к продовольствию сотен тысяч людей ограничен из-за боевых конфликтов, сложных экономических ситуаций, экстремальных погодных условий и на фоне пандемии коронавирусной инфекции, говорится в материале.

- В мире все больше нарастает нестабильность. Проблема голода грозит примерно 16 территориям, самые «горячие» из них: районы Буркина-Фасо, северо-восточная Нигерия, Южный Судан и Йемен, - сообщили эксперты ООН.

Они отметили, что в большей степени определять развитие ситуации в ближайшее время будут цены на продовольствие и погодные условия в этих государствах.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли спрогнозировал увеличения доли людей в мире, испытывающих нехватку продовольствия, что может стать причиной голода «библейских масштабов». Самой главной причиной такой ситуации эксперт считает пандемию коронавируса.