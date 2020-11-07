Последние новости на утро 7 ноября 2020: Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

Последние новости на утро 7 ноября 2020 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 7 ноября 2020: Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала место, где люди чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией – это общественный транспорт. Самыми опасными местами во время пандемии, по словам главного санитарного врача России, являются те, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Анна Попова также отметила, что по статистике 80% всех заболевших не соблюдали требования безопасности во время эпидемии.

Одним из самых эффективных средств против вируса является вакцинация. Так, в Москве и Московской области массовая вакцинация от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V» может начаться уже в течение двух ближайших недель. В это время в столичный регион поставят большую партию доз вакцины.

Кстати, представитель ВОЗ в России сообщила, что на пандемию можно повлиять, хоть пока и сложно сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Мелита Вуйнович отметила, что рост числа зараженных наблюдается почти по всему миру, и власти стран должны принимать все необходимые меры для сохранения здоровья людей и спасения экономики одновременно.

Тем временем в США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Партия республиканцев подала в суд иск с требованием изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, которые пришли по почти позже самого дня выборов (3 ноября). Верховный суд США иск одобрил и постановил подсчитать эти голоса отдельно, чтобы проверить их законность.

На этом фоне Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах демократ Джозеф Байден не должен заявлять о своей победе, пока судебные разбирательства не завершатся. Республиканец считает, что еще вернет себе лидерство после юридического процесса. Байден призыв Трампа проигнорировал: во время своего последнего выступления демократ первым делом заявил о том, что обязательно победит на выборах.

Минувшим вечером осужденного за смертельное ДТП в Москве актера Михаила Ефремова отправили по месту отбывания наказания. Руководство следственного изолятора в скором времени сообщит родственникам точный адрес колонии.

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