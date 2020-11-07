Иммунолог назвал симптом коронавируса, при котором пора "бить тревогу"

Врач отметил, что человеку тяжелее дышать, если у него поднялась температура Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых тревожных симптомов коронавируса - одышка, особенно в сочетании с тахикардией, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

- Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ лёгких, - заявил специалист в разговоре с "Лента.ру".

Болибок также рассказал, что нужно сесть и спокойно дышать, чтобы определить частоту дыхания. В норме она должна составлять от 16 до 20 вдохов в минуту. Учащённое дыхание указывает на дыхательную недостаточность. Врач при этом отметил, что следует учитывать затруднённость дыхания при повышении температуры.