Синоптики сообщили о метелях в нескольких регионах России

Непогода ожидается в республиках Коми и Удмуртия, Костромской и Кировской областях, на Северном Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики спрогнозировали метели и снежные заносы Костромской и Кировской областях, республиках Коми и Удмуртия, а также на Северном Урале.

Отмечается, что непогода в этих регионах ожидается уже с 9 ноября, на следующей неделе.

- Циклон и все осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, Северном Урале, Костромской области, - сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Кроме того, снегопад может начаться на севере Приволжского федерального округа в Кировской области.