Московским автомобилистам запретили ездить по выделенной полосе

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 7 ноября, в силу вступил запрет на проезд по выделенным полосам для личного автотранспорта в Москве. Раньше проезд по некоторым выделенкам был разрешён по выходным дням и праздникам.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что принятый запрет поможет общественному транспорту ездить быстрее, а автомобилистам избежать случайных штрафов. Напомним, наказание за выезд на выделенную полосу на личном автомобиле составляет три тысячи рублей.

С сегодняшнего дня ездить по выделенке можно только автомобилям экстренных и коммунальных служб, городскому транспорту, такси и велосипедистам в некоторые дни недели.

- Единый режим работы "выделенок" поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов, - прокомментировали в Дептрансе Интерфаксу.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 7 ноября в Москве все полосы общественного транспорта поедут по новым правилам, а за выезд на выделенку без "молоточков" начнут штрафовать.